В Башкирии имущество крупного производителя свинины уйдет с молотка

Накануне, 12 августа, стало известно, что арбитражный суд принял решение о реализации имущества некогда крупного производителя свинины – АПК «Максимовский», владельцем которой является семейство предпринимателя Элиота Данилофф. Предприятия группы расположены в поселке Максимовка под Уфой, а также в Аургазинском, Бирском и Чишминском районах.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», иск о банкротстве исходит от Россельхозбанка, сумма задолженности достигает 1,13 млрд рублей и 750 тысяч евро. Долги касаются кредитов, выданных некогда крупному производителю свинины за восемь лет, с 2008 по 2016 годы. Сумма взыскания сложилась из основного долга, процентов и неустойки.

В группу компаний АПК «Максимовский» входят пять предприятий: одноименный два торговых дома – «Максимовский» и «Максимовское мясо», два АО – «АПК «Максимовский» и «Максимовский свинокомплекс-3» и ООО «Басхан-мясо». По настоянию банка суд посчитал нужным выставить на продажу недвижимость, оборудование и транспортные средства, в включая имущество, находящееся на недостроенной площадке «Максимовского свинокомплекса-3», сюда входит как имущество должника, так и собственность его поручителей. Активы будут выставлены на торги по залоговой стоимости, котоая по документам составляет 80 млн рублей.

Интересно, что в отношении трех предприятий группы «АПК «Максимовский» — ООО «Максимовский свинокомплекс», АО «Аургазинский свинокомплекс», регистрация которых была перенесена в Нальчик, банкротное дело начиналось в Кабардино-Балкарии, но суд данного региона вернул его в Башкирию, в связи с тем, что производство осталось здесь.