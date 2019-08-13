В Башкирии имущество крупного производителя свинины уйдет с молотка
Такое решение в отношении АПК «Максимовский» в рамках банкротного дела принял арбитражный суд республики.
Накануне, 12 августа, стало известно, что арбитражный суд принял решение о реализации имущества некогда крупного производителя свинины – АПК «Максимовский», владельцем которой является семейство предпринимателя Элиота Данилофф. Предприятия группы расположены в поселке Максимовка под Уфой, а также в Аургазинском, Бирском и Чишминском районах.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», иск о банкротстве исходит от Россельхозбанка, сумма задолженности достигает 1,13 млрд рублей и 750 тысяч евро. Долги касаются кредитов, выданных некогда крупному производителю свинины за восемь лет, с 2008 по 2016 годы. Сумма взыскания сложилась из основного долга, процентов и неустойки.
В группу компаний АПК «Максимовский» входят пять предприятий: одноименный два торговых дома – «Максимовский» и «Максимовское мясо», два АО – «АПК «Максимовский» и «Максимовский свинокомплекс-3» и ООО «Басхан-мясо». По настоянию банка суд посчитал нужным выставить на продажу недвижимость, оборудование и транспортные средства, в включая имущество, находящееся на недостроенной площадке «Максимовского свинокомплекса-3», сюда входит как имущество должника, так и собственность его поручителей. Активы будут выставлены на торги по залоговой стоимости, котоая по документам составляет 80 млн рублей.
Интересно, что в отношении трех предприятий группы «АПК «Максимовский» — ООО «Максимовский свинокомплекс», АО «Аургазинский свинокомплекс», регистрация которых была перенесена в Нальчик, банкротное дело начиналось в Кабардино-Балкарии, но суд данного региона вернул его в Башкирию, в связи с тем, что производство осталось здесь.
По словам заместителя министра сельского хозяйства Башкирии Ревнера Байтуллина, предприятия группы АПК «Максимовский» не работают около года. Инвесторов, желающих помочь компании, не нашлось. Группа компаний «Таврос», которая сейчас является крупнейшим производителем свинины, на имущество АПК «Максимовский» не польстилось, поскольку объекты построены на базе морально и физически устаревших ферм.