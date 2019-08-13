Как закаляются глина и сталь: рынок стройматериалов в Башкирии

Финансовые ресурсы всегда играют главную роль, однако зачастую стоит вопрос: где оперативно взять и доставить качественное сырье.

Большая стройка, капитальный ремонт или простое желание освежить стены квартиры или фасад дачи — целиком захватывают внимание потребителя. Для того, чтобы конечная цель строительства или ремонта была не только комфортной, уютной и соответствовала требуемому проекту, но и безопасной, необходимо обращаться к добросовестным профессионалам.

Придерживаясь курса импортозамещения и следуя духу времени, корреспондент Медиакорсети решил выяснить, кто на строительном рынке Башкирии способен предоставить качественные материалы и сырье в требуемый срок.

Известно, что развитие строительной отрасли связано с наличием в регионе полезных ископаемых — известняков, песка, глины, гальки, гипсов, мрамора.

Башкирские заводы по производству железобетонных изделий (ЖБИ) для строительства — ООО «Промтехстрой», ОАО «Уфимский Железобетонный Завод-1», ОАО «Уфимский Железобетонный Завод-2», ООО «Стерлитамакский ЖБЗ-2» — работают на местном сырье. Как и местные кирпичные заводы.

В столице и в городах республики залы Дворцов культуры выложены поделочными камнями. Более 200 лет наиболее известны «пейзажные» яшмы: Аушкульская, Калканская, Наурузовская, Мулдакаевская, Сафаровская, Уразовская, встречающиеся на месторождениях Учалинского, Абзелиловского и Баймакского районов республики.

Из современных производителей — уфимский завод Lasselsberger, около десяти лет выпускающий керамическую плитку.

«Строительство — это одно из важнейших направлений. Всё, что связано со стройкой, в первую очередь стройматериалы, точно также динамично развивались параллельно с наращиванием строительных объёмов», — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Кирпичный завод «Амстрон» — это единственное предприятие в республике, выпускающее крупноформатные керамические блоки. Сырье для производства — красная глина Толбазинского месторождения, кварцевые пески Сахановского месторождения и беложгучие глины Талалаевского месторождения. В качестве выгорающих добавок применяются древесные опилки собственного производства. Продукция укладывается на деревянные поддоны, которые также производятся на площадке деревообработки, на лесопильной установке. К слову, завод располагает мощным лесопильным цехом, который перерабатывает за 12-тичасовую смену более тридцати кубометров леса и производит порядка двадцати тонн древесных опилок. Производственные цеха оснащены современным итальянским оборудованием, в работу внедрена абсолютно новая технология. «Она предполагает полную автоматизацию производства — сотрудники осуществляют только контроль всех этапов», — говорит Нэлли Тимеркаева, заместитель директора кирпичного завода «Амстрон».

Завод вносит существенный вклад в развитие отечественной строительной отрасли. Производственная мощность завода, расположенного в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии, позволяет выпускать до 100 миллионов единиц продукции в год. Вся продукция завода соответствует самым высоким требованиям современного рынка и европейским стандартам качества.

Министерство промторга России в своем докладе обозначил, что рынок строительных материалов вырос в денежном выражении, но зато сразу на 13%. А это без малого почти полтора триллиона рублей. Крупные доли у рынка нерудных материалов, цемента, железобетона, штучных строительных материалов — таких, как кирпич и плитка. Еще один серьезный сегмент — кровля и тело-гидроизоляция. Импорта на российском рынке стройматериалов всего 4%.

Башкирская компания «Регион сервис» с 2000 года специализировалась исключительно на переработке промышленных труб. Со временем открывались новые направления деятельности, в том числе и производство профнастила и доборных элементов. Сейчас предприятие известно под названием «Завод Профнастил», который производит профнастил от С-10, металлочерепицу «монтерей люкс», металлосайдинг «корабельная доска» и т. д. Работают с ведущими поставщиками металлопроката, такими как «Северсталь» и ММК.

Нахождение в основном регионе сбыта — один из рецептов загрузки производства.

А это сегодня — основная задача российских производителей стройматериалов. Рынок растёт в деньгах. Производство же в прошлом году незначительно снизилось почти по всем категориям.

«Наша готовая продукция отправляется прямиком на крупнейшие строительные объекты республики, — добавляет Нэлли Тимеркаева, заместитель директора кирпичного завода „Амстрон“. — Кроме того, во многих регионах налажена серьезная работа с дилерами компании». Поэтому керамический блок транспортируется в Тюменскую область, Свердловскую область, Челябинскую область, республику Татарстан, Оренбургскую область, Ульяновскую область, Саратовскую область, республику Мордовию и тд.

Лучше всех себя чувствуют стекольщики, считает Минпромторг.

Например, АО «Салаватстекло» (Башкирия), которое производит стекло листовое, окрашенное в массе, архитектурное и энергосберегающее в мае текущего года открыл склад за пределами республики — в Новосибирске.

Кроме производства листового и архитектурного стекла компания также занимается производством стеклотары, силиката натрия растворимого, жидкого стекла, закаленного строительного и автомобильного стекла и стеклопакетов.

В целом на предприятии всегда поддерживается свободный остаток продукции, что позволяет сократить сроки поставки до минимума.

Чуть хуже чувствуют себя производители изоляционных материалов. Российские кирпичные и гипсовые заводы работают в полсилы.

Наихудшая ситуация у асбестоцементных предприятий — спрос из шифера уходит в другие сегменты кровли и восстановить его выпуск, по мнению экспертов, не получится уже никогда.

«Это явно, что они недозагружены, говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Они об этом говорят у нас на заседаниях комитетов, на наших круглых столах. И это говорят и те, кто производит цемент, и те, кто производит другие материалы. Они говорят о том, что необходимо увеличивать объём строительства. Естественно, в первую очередь жилья, потому что это самое массовое строительство».

Массовое строительство в большинстве регионов России начинается в конце марта и идёт до октября. На этот период производство материалов, как правило, загружено полностью. А зимой — наоборот — простаивает. Это подтверждают и менеджеры завода по производству кровли в Уфе, которые называют период апрель–октябрь — высоким сезоном продаж, хотя конечно погода вносит свои коррективы.

Стерлитамакский цементный завод является крупнейшим и основным производителем строительных материалов в Республике Башкортостан, в плане производства цемента, гипса и сухих строительных смесей. В 2010 году ЗАО «Строительные материалы» вошло в состав мирового холдинга «HEIDELBERGCEMENTgroup». Это удачный симбиоз башкирского полувекового опыта производства цемента и современных технологий, внедренных «HEIDELBERGCEMENT».

В 2016 году российские власти ввели сертификат соответствия строительных материалов. Начали с цемента. Его теневой оборот снизился на 48%. Теперь меру распространили на сухие строительные смеси и теплоизоляцию. Ожидается, что с рынка уйдут производители низкосортных материалов. В смесях таких около 10%, в теплоизоляции — в два раза больше. Игроки отрасли хотели бы дальнейшего развития этой системной меры.

Обсуждая меры поддержки строительной отрасли, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин говорит: »Мы планируем бюджеты уже в трёхлетнем режиме, естественно, что и они хотели бы получать заказ тоже в трёхлетнем режиме. Ну если не сразу заказ, то хотя бы перспективу: что планирует делать и заказывать государство, что планируют размещать компании, которые строят для населения страны».

В Башкирии банки и застройщики идут на совместные акции, но в некоторых случаях человеку бывает выгоднее взять ипотеку под более высокую ставку в банке. Необходимо достичь прозрачности в работе рынка, чтобы, например, комиссии риелторов от застройщика не выходили за рамки, а условия приобретения жилья были комфортными.

В 2018 году россияне побили рекорд по ипотечному кредитованию.

Они взяли в банках свыше трёх триллионов рублей на покупку жилья.