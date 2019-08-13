Глава Госкомтранса Башкирии объяснил задержку с нанесением разметки на улицах

Сегодня, 13 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии главе Госкомтранса Башкирии Тимуру Мухаметьянову пришлось держать ответ за нанесение разметки на улицы в населенных пунктах республики, включая Уфу. Данный вопрос ему задал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Дело в том, что сроки нанесения разметки явно затягиваются. Во многом, это связано со сложными погодными условиями. Но в соответствии с поставленными ранее задачами работы должны быть завершены до 1 сентября, особенно это касается улиц рядом с учебными заведениями.

Тимур Мухаметьянов отчитался о том, что на дорогах регионального и межмуниципального значения нанесение разметку уже полностью завершилось к 1 августа. В городах работы будут завершены к началу осени - « с некоторым опережением по ряду городов, с некоторым отставанием по другим городам».