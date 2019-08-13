Гибель посевов из-за засухи стала причиной введения ЧС в ряде районов Башкирии
Вчера, 16:39ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Такая ситуация наблюдается в шести районах республики.
Сегодня, 13 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов сообщил, что объявлен режим чрезвычайной ситуации в шести районах республики. Это связано с тем, что имела место гибель посевов в результате почвенной засухи и суховея в мае-июле этого года.
По словам Ильшата Фазрахманова, режим ЧС был введен на прошлой неделе распоряжением правительства РБ от 9 августа.
По уточненным данным, режим ЧС веден в южных и юго-восточных районах региона - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Минсельхоз Башкирии по поручению правительства сейчас озабочен подготовкой к возмещению затрат от гибели посевов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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