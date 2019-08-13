Гибель посевов из-за засухи стала причиной введения ЧС в ряде районов Башкирии

Сегодня, 13 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов сообщил, что объявлен режим чрезвычайной ситуации в шести районах республики. Это связано с тем, что имела место гибель посевов в результате почвенной засухи и суховея в мае-июле этого года.