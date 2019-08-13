10 жителей Башкирии отчитались в налоговую о миллиардных доходах
Вчера, 10:14ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Годом ранее миллиардеров было в полтора раза меньше.
Республиканская налоговая служба подвела итоги декларационной кампании за 2018 года по декларации по форме 3-НДФЛ.
В отличие от формы 2-НЛФЛ, которую за работников в налоговые органы предоставляет работодатель, 3-НДФЛ самостоятельно предоставляют, в частности, индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие адвокаты, нотариусы, репетиторы и др.
По итогам 2018 года 10 налогоплательщиков по этой форме отчитались о своих доходах, превышающих 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Башкирии. Годом ранее, в 2017 году жителей Башкирии с миллиардными доходами было в полтора раза меньше – 7 человек.
О ТОП-50 богатейших предпринимателях Башкирии читайте здесь.
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