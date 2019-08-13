10 жителей Башкирии отчитались в налоговую о миллиардных доходах

В отличие от формы 2-НЛФЛ, которую за работников в налоговые органы предоставляет работодатель, 3-НДФЛ самостоятельно предоставляют, в частности, индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие адвокаты, нотариусы, репетиторы и др.

По итогам 2018 года 10 налогоплательщиков по этой форме отчитались о своих доходах, превышающих 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Башкирии. Годом ранее, в 2017 году жителей Башкирии с миллиардными доходами было в полтора раза меньше – 7 человек.