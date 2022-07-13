Продажи новых авто сильнее всего упали в Башкирии

По данным исследования, в сравнении с аналогичным периодом времени в прошлом году продажи новых легковых машин в Башкирии снизились на 64,3%. При этом отмечается, что интерес российских граждан к приобретению нового авто также демонстрирует тенденцию к снижению. Так, по данным аналитиков, показатели авторынка снизились до авторынок снизился на 55,6%