СберБанк в Башкирии расширяет сеть банкоматов для незрячих и слабовидящих людей

СберБанк в Башкирии расширяет сеть банкоматов для незрячих и слабовидящих людей
СберБанк в Башкирии расширяет сеть банкоматов для незрячих и слабовидящих людей
Вчера, 11:20ЭкономикаФото: sberbank.ru
С начала года установлено порядка 50 новых устройств, а всего на территории республики сейчас работает 738 таких банкоматов, из них 296 — в Уфе.

Специальные банкоматы отличаются контрастным интерфейсом на экране и имеют информационные таблички и подписи с тактильным шрифтом Брайля. Каждый банкомат также оборудован специальным входом для подключения аудио-гарнитуры. Если вставить в него наушники, то аппарат начнет озвучивать меню на экране и поможет совершить необходимые операции. Помимо этого, управлять банкоматом можно и с помощью тактильных ощущений: цифра «5» на аппарате отмечена точкой, а справа от цифр находится ряд кнопок, каждая их которой имеет свою тактильную метку: первая кнопка сверху – «отмена», вторая сверху – кнопка «очистить», а третья или четвертая сверху – это «ввод».

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

СберБанк стремится сделать свои услуги доступными для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, для нас это одна из приоритетных задач. Поэтому с каждым годом мы наращиваем число устройств самообслуживания, с помощью которых слабовидящие люди могут выполнить основные банковские операции. Во втором полугодии такие банкоматы появятся еще в нескольких офисах в Республике Башкортостан.

Узнать, где находятся банкоматы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, можно на сайте банка или по номеру 900.

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