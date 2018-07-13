«Ромир»: у россиян резко вырос объем свободных денег на руках
Сегодня, 19:04Экономика
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Исследовательский холдинг «Ромир» приводит данные из которых следует, что в сравнении с маем в июне объем свободных денег в среднем домохозяйстве России увеличился на 23,2%.
Эксперты «Ромир» сообщают, что индекс свободных денег (ИСД) у россиян в прошлом месяце достиг отметки в 29 700 рублей. Об этом пишет RNS.
В мае 2018 года ИСД в российском среднестатистическом домохозяйстве снизился на 4,4% - до 24 000 рублей в сравнении с апрелем. Исследование «Ромир» объясняет данную тенденцию тем, что в текущем году многие жители России не поехали отдыхать в свой отпуск, как делали это раньше. Поэтому у них на руках осталось больше денег, чем в прошлые годы. Проверить так ли это на самом деле можно будет лишь после проведения анализа ИСД за июль-август.
Отметим, что за первые шесть месяцев нынешнего года среднегодовой ИСД в среднестатистическом домохозяйстве России был равен 23 300 рублям.
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