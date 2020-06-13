Прозрачный бизнес: предприятие в Башкирии обновит основные средства на 2 млрд рублей

Накануне, 12 июня, стало известно, что АО «Салаватстекло» известило о направлении 2 млрд рублей на покупку основных средств производства. Такое решение принял Совет директоров компании и сообщил о нем в рамках раскрытия информации.

По уточненным данным, речь идет о контракте на поставку оборудования для реконструкции стекловаренной печи ванны расплава с программным обеспечением. Поставщиком является немецкая компания HORN Glass Industries AG.

Оборудование должно быть поставлено не позднее 4 июня 2021 года, а его монтаж и пуско-наладка — не позднее 31 января 2022 года.

Как сообщил РБК-Уфа, стоимость сделки составляет 25,2 млн евро (с НДС) или 1,97 млрд рублей (по курсу ЦБ РФ).