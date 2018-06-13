В Башкирии выставили на продажу имущество ГУП «Лесцентр»

Имущество крупного предприятия-банкрота ГУП «Лесцентр» выставлено на продажу, сообщили в налоговой службе.

- На торги выставляется объект недвижимости (административное здание площадью 876,2 кв.м. с учетом оформленного договора аренды земельного участка), расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 152/1, общей стоимостью более 8 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Здание расположено в непосредственной близости от строящихся жилых домов ЖК «Лимонарий», комплекса домов «Грин Парк». Довольно близко с ним находятся выставочный комплекс ВДНХ-Экспо и санаторий «Зеленая роща».