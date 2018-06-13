МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть на нынешний год
Сегодня, 16:24Экономика
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По информации Международного энергетического агентства (МЭА) в 2018 году потребность в «черном золоте» на Земле уменьшится на 200 000 баррелей в день - до 1,3 млн бочек.
В прошлом прогнозе МЭА говорилось о росте спроса на нефть на планете на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом информирует rns.online.
Теперь в МЭА прогнозируют, что в январе-декабре 2018 года потребность в нефти в мире достигнет уровня 99,1 млн бочек в день. В последние три месяца нынешнего года МЭА изменило прогноз спроса на «черное золото» на Земле до 100,1 млн баррелей в сутки.
В 2017 году потребность в нефти на планете возросла на 1,7 млн бочек в день и достигнув отметки в 97,8 млн баррелей. Два года назад спрос на нефть в мире был равен 96,1 млн бочек в день.
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