МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть на нынешний год

В прошлом прогнозе МЭА говорилось о росте спроса на нефть на планете на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом информирует rns.online.

Теперь в МЭА прогнозируют, что в январе-декабре 2018 года потребность в нефти в мире достигнет уровня 99,1 млн бочек в день. В последние три месяца нынешнего года МЭА изменило прогноз спроса на «черное золото» на Земле до 100,1 млн баррелей в сутки.