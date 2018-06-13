Экономика Башкирии: стали больше торговать и меньше инвестировать

Министерство экономического развития и торговли Башкирии провело социально-экономический анализ развития республики в январе-апреле 2018 года, в том числе, в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа.

По данным экономической статистики рост промышленного производства в республиканской экономике за первые четыре месяца текущего года составил 0,6% (индекс 100,6). Это по сравнению с тем же периодом – январь-апрель – прошлого года.

По этому показателю среди других регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Башкирия занимает 10 место. На первом месте Мордовия, там рост промышленности составил 12,8%, на втором месте Саратовская область с ростом в 7%, на третьем месте Кировская область с ростом в 5,1%. В Татарстане рост промышленности почти такой же, как и у нас, ниже на одну десятую: +0,5%.

По большинству основных показателям позиция Башкирии в ПФО не изменилась в этом году по сравнению с прошлым: 10 место по промышленному производству, 2 место по производству молока, по строительству, вводу в эксплуатацию жилых домов, по обороту розничной торговли, по объему платных услуг населению и по среднемесячной номинальной заработной плате.

Вместе с тем по некоторым показателям наши позиции в ПФО ухудшились. В частности, мы переместились со 2 на 3 место по доле прибыльных организаций, с 7-10 на 10-12 место по потребительской инфляции (индексу потребительских цен). Значительно снизились наши позиции по реальным денежным доходам населения: со 2 на 7-8 место среди других субъектов ПФО.

Фото: economy.bashkortostan.ru

В истекшем I квартале 2018 года рост инвестиций в основной капитал зафиксирован в семи регионах ПФО. Больше всего инвестиции выросли в Оренбургской области (+39,4%). На втором месте Пензенская область (+20,5%), на третьем месте Нижегородская область (+10,3%). В Татарии рост инвестиций составил +0,5%.

В Башкирии снижение объемов инвестиций в основной капитал составило 6,9%. При этом в среднем по России этот показатель вырос на 4%, а средний рост по ПФО – 2,3%.

По строительству наибольший рост за январь-апрель 2018 года по сравнению с этим же периодом годом ранее показала Мордовия (+26,9%). Башкирия по этому показателю на 11 месте со снижением на 20,6%.

Фото: economy.bashkortostan.ru

По вводу в эксплуатацию жилых домов Башкирия в ПФО так же на 11 месте со снижением на 8,7%. При этом средний рост по этому показателю по России +16,7%, средний рост по ПФО +13,0%.

Фото: economy.bashkortostan.ru

Обороты розничной торговли в Башкирии увеличились на 3,7%, мы на 7 месте в ПФО по этому показателю. Средний рост по России – +2,2%.

Фото: economy.bashkortostan.ru

По платным услугам населению в Башкирии произошло снижение на 0,3%. По стране в среднем платными услугами стали пользоваться больше на 1,9%.

Фото: economy.bashkortostan.ru

Реальные денежные доходы населения (доходы минус налоги и плюс корректировка на инфляцию) по стране в среднем выросли на 3,7%. В ПФО средний рост составил 1,5%. Больше всего в ПФО реальные доходы населения выросли в Татарии (+5,7%). На втором месте Самарская область (+5,0%), на третьем месте Пермский край (+2,0%).

Фото: economy.bashkortostan.ru

В большинстве регионов ПФО реальные денежные доходы населения в рассматриваемом периоде снизились. В Башкирии это снижение составило 0,3%.

В расчете на каждого жителя Башкирии средний доход (доход на душу населения) составляет по данным марта 2018 года 25 579 рублей, это 5 место в ПФО.

Богаче всех в этом плане живут жители Татарстана, где среднедушевой доход выше почти на 7 тысяч рублей – 32 079 рублей. На втором месте нижегородцы, получающие в среднем 31 575 рублей. На третьем месте - Самарская область (27 684 рублей).

Фото: economy.bashkortostan.ru