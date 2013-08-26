В Башкирии более половины новых кредитов люди берут на погашение старых

Доля кредитов, взятых на погашение старых долгов, в Башкирии в первом квартале достигла 55 процентов. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По этому показателю республика находится на 25 месте среди российских регионов.

Как следует из сообщения ОКБ, в сравнении с первым кварталом прошлого года, показатель по новым кредитам наличными для расчета по старым долгам в регионе вырос на четыре процента. Среди граждан Башкирии, которые взяли новые кредиты наличными при имеющихся уже кредитах, 55% взяли новые кредиты для того, чтобы погасить старые долги. В прошлом году их доля была 51%.

Примечательно, что доля заемщиков со старыми долгами выше всего в Приволжском федеральном округе – 24 процента. Ниже всего этот показатель в Северо-Кавказском федеральном округе – три процента.

По числу кредитов,взятых для погашения старых долгов, хуже всего показатель у Алтая – 66 процентов, лучше всего – в Ингушетии, 30 процентов.

Большинство соседних регионов получили худшие результаты, чем у Башкирии. В Татарстане доля кредитов для погашения старых долгов составила также, как и Башкирии 55 процентов. Это ниже аналогичного показателя республики за прошлый год на два процента, что обеспечило региону в итоге 19 место.

Исследование проводилось в региональном разрезе на основе данных более 45 миллионов российских заемщиков с открытыми счетами.

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