Строительство водовода в Уфе оценили в 2,5 млрд рублей и поручили нефтекамцам

По данным с портала госзакупок, строительство водовода касается Кировского и Демского района Уфы. Его курирует управление капстроительства столичной мэрии, которое должно в ближайшее время заключить контракт с подрядчиком.
Как следует из сведений, опубликованных на портале госзакупок, торги стартовали с суммы 2.57 млрд рублей, подрядчик предложил цену, которая оказалась меньше на 2,57 млн рублей. В виду отсутствия конкурентов вопрос с определением победителя электронного аукциона решился довольно быстро.
Строительство водовода должна начаться не позднее семи дней после заключения контракта. Работы должны быть полностью завершены до 31 октября 2023 года.
Строительство будет финансироваться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.