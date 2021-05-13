Строительство водовода в Уфе оценили в 2,5 млрд рублей и поручили нефтекамцам

Как следует из сведений, опубликованных на портале госзакупок, торги стартовали с суммы 2.57 млрд рублей, подрядчик предложил цену, которая оказалась меньше на 2,57 млн рублей. В виду отсутствия конкурентов вопрос с определением победителя электронного аукциона решился довольно быстро.