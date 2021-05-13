Строительство водовода в Уфе оценили в 2,5 млрд рублей и поручили нефтекамцам

Строительство водовода в Уфе оценили в 2,5 млрд рублей и поручили нефтекамцам
Строительство водовода в Уфе оценили в 2,5 млрд рублей и поручили нефтекамцам
Сегодня, 17:44ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Единственным участником торгов на строительство водовода в башкирской столице стала компания «Нефтегазстрой» из Нефтекамска.

По данным с портала госзакупок, строительство водовода касается Кировского и Демского района Уфы. Его курирует управление капстроительства столичной мэрии, которое должно в ближайшее время заключить контракт с подрядчиком.

Как следует из сведений, опубликованных на портале госзакупок, торги стартовали с суммы 2.57 млрд рублей, подрядчик предложил цену, которая оказалась меньше на 2,57 млн рублей. В виду отсутствия конкурентов вопрос с определением победителя электронного аукциона решился довольно быстро.

Строительство водовода должна начаться не позднее семи дней после заключения контракта. Работы должны быть полностью завершены до 31 октября 2023 года.

Строительство будет финансироваться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

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