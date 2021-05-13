Сбер занял первое место среди российских публичных компаний по версии журнала Forbes

Сбер занял первое место среди российских публичных компаний по версии журнала Forbes
Сбер занял первое место среди российских публичных компаний по версии журнала Forbes
Сегодня, 21:57ЭкономикаФото: sberbank.ru
Сбер занял 51 место в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира и 1 место среди российских по версии журнала Forbes.

Сегодня вышел рейтинг Global 2000 — список крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. В него включены компании из 61 страны, которые были оценены по четырём показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость.

Сбербанк занял 51 место в общем списке Global 2000 и 1 место среди российских компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году Сбер занимал 402 место в общем рейтинге и 6 место среди российских компаний.

Более подробно с рейтингом можно ознакомиться по ссылке: https://www.forbes.com/lists/global2000/

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- Пандемия коронавируса, связанные с ней изменения в потребительском поведении, падение цен на нефть поставили под угрозу развитие целых секторов российской экономики. В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях. Тем не менее высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%.

В 2020 году мы также завершили технологическую трансформацию и сегодня развиваем экосистему, в которую, помимо банковских услуг, входят электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое. Число розничных клиентов Сбера сейчас превышает 100 млн человек, а корпоративных — более 2,8 млн.

Благодаря восстановлению бизнеса и потребительской активности, развитию наших цифровых услуг и крупномасштабной программе по сокращению расходов, Сбер также смог создать здоровую базу собственного капитала. Это позволило нам одним из первых российских финансовых институтов возобновить дивидендные выплаты. В прошлом году нам удалось выплатить крупнейшие в нашей истории и рекордные для российского рынка дивиденды в размере 422 млрд рублей, половина которых была направлена в российский бюджет. Недавно на годовом общем собрании акционеров была одобрена выплата дивидендов в аналогичном размере в 2021 году.

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