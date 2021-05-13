Сбер занял первое место среди российских публичных компаний по версии журнала Forbes

- Пандемия коронавируса, связанные с ней изменения в потребительском поведении, падение цен на нефть поставили под угрозу развитие целых секторов российской экономики. В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях. Тем не менее высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%.