Башкирия акционировала совхоз «Алексеевский»

Сегодня, 10:02ЭкономикаТатьяна МайороваФото: https://agriculture.bashkortostan.ru/
Совхоз «Алексеевский», имевший ранее статус государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия, преобразовано в акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Алексеевский». Процедура реорганизации юридического лица завершилась 11 мая.
После акционирования уставный капитал совхоза «Алексеевский» увеличился с 348,7 млн рублей до 1,47 млрд рублей. Генеральным директором агрокомплекса остался Рамзил Низаметдинов.
Единственным участником нового аграрного АО является Республика Башкортостан в лице регионального министерства земельных и имущественных отношений.
По данным РБК-Уфа, совхоз «Алексеевский» был включен в прогнозный план приватизации, не предусматривающий отчуждение акций из госсобственности.
Одной из причин преобразования является расширение возможностей привлечения инвестиций.
По словам замминистра сельского хозяйства Башкирии Юрия Лысова, все ГУПы должны быть реорганизованы в предприятия иной формы собственности в соответствии с федеральным законодательством.