В ОПЕК раскрыли подробности новой сделки по сокращению нефтедобычи

Эта информация приводится в сообщении ОПЕК по результатам видеоконференции стран ОПЕК+, прошедшей 12 апреля.

«Все принявшие во встрече участие страны согласились скорректировать в сторону уменьшения их общую добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки, начиная с 1 мая этого года, в течение начального периода, который завершится 30 июня 2020 года», - цитирует RNS сообщение представителей картели.

В течение последующего периода, с 1 июля этого года по 31 декабря 2020-го года, объем согласованного суммарного сокращения добычи составит 7,7 миллионов баррелей в сутки. Далее последует падение в 5,8 миллионов баррелей в сутки в течение 16 месяцев, с 1 января будущего года по 30 апреля 2022 года.

Отмечается, что соглашение будет действовать до 30 апреля 2022-го года, но вопрос о его продлении рассмотрят в декабре следующего года.