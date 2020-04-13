В Башкирии заработают салоны оптики и парикмахерские

В Башкирии с этой недели разрешили работать салонам оптики и парикмахерским. Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что требования для этих организаций будут разработаны отдельно. При этом, совмещенные с оптикой или парикмахерской услуги не смогут заработать.

- Ситуация в целом в республике и по стране говорит о том, что у нас наоборот, время сокращать. Но поскольку вот есть два направления, которых просят люди, то давайте, мы их откроем, но под очень жесткими условиями, - отметил он.