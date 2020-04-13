В Башкирии заработают салоны оптики и парикмахерские
13 апреля, 13:19ЭкономикаМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом сообщили на сегодняшнем брифинге в правительстве республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии с этой недели разрешили работать салонам оптики и парикмахерским. Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что требования для этих организаций будут разработаны отдельно. При этом, совмещенные с оптикой или парикмахерской услуги не смогут заработать.
- Ситуация в целом в республике и по стране говорит о том, что у нас наоборот, время сокращать. Но поскольку вот есть два направления, которых просят люди, то давайте, мы их откроем, но под очень жесткими условиями, - отметил он.
В правительстве также напомнили, что работающие предприятия должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
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