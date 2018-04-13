Кабмин РФ планирует контролировать сделки с криптовалютой от 600 тыс. руб.

Члены Кабинета министров намерены взять под контроль все операции, совершаемые россиянами с криптовалютой на сумму от 600 000 рублей. Об этом пишет портал rns.online.

Инициатива российского правительства направлена на закрепление в отечественном праве определения финансовых активов, создаваемых посредством цифровых технологий. Для этого в оборот официально введут новые понятия, среди которых и криптовалюта.

Власти хотят получать прибыль от сделок населения с криптовалютой. Обмен цифровых денег на сумму свыше 600 000 рублей обложат налогом. Данные операции подпадут под валютный контроль. Таким образом, Кабмин РФ поддержал законопроект депутатов Госдумы «О цифровых финансовых активах», сообщает издание.