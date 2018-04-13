Башкирия заняла 4 место в ПФО по выводу денег за рубеж

В течение 2017 года жители Башкирии (только физические лица) перевели за рубеж 79 миллионов долларов США. На счета жителей республики за минувший год поступило 38 миллионов долларов. Годом ранее, в 2016-м, отток личных капиталов был несколько меньше – 74 миллиона, а приток, наоборот, больше – 48 миллионов. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Любопытна другая цифра: 238 миллионов долларов – такую сумму жители Башкирии вывели за рубеж в докризисном 2014 году, то есть, в три раза больше. Однако динамика сумм заграничных переводов позволяет сделать вывод о постепенном увеличении валютных оттоков: 55, 74 и 79 миллионов долларов соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах.

Лидерами по выводу денег за рубеж в ПФО является Татария: 271 миллион долларов. На втором месте Самарская область с 233 миллионами. На третьем месте Нижегородская область с 200 миллионами. Замыкает рейтинг регионов по выводу частных капиталов за рубежа нашей родины Мордовия – 4 миллиона американских долларов.

В целом по стране в 2017 году также наблюдается увеличение оттока денежных средств за границу: 43,8 млрд долларов против 35,9 млрд в 2016 году и 68,9 млрд долларов в докризисном 2014-м. Любопытна разница между оттоком валюты в отчетном 2017-м и докризисным 2014-м в среднем по стране и в Башкирии: по России разница примерно в 1,6 раза, у нас в 3 раза, то есть у нас разрыв в два раза больше.

Из всех 43,8 млрд долларов, выведенных из России частными лицами в 2017 году 30,9 млрд долларов ушли в страны дальнего зарубежья, 12,9 млрд долл – в страны СНГ, прежде всего это Узбекистан и Таджикистан.

Из стран дальнего зарубежья россияне предпочитают Швейцарию, она на первом месте, сюда «ушел» каждый пятый доллар. Далее идут Латвия, США и Великобритания. Средняя сумма перевода равна 220 долларов. Но это «средняя температура по больнице», которая включает в себя, например, покупки по интернету или перечисление заработков домой трудовыми мигрантами.