УГМК пока так и не перечислил обещанные 200 млн рублей Сибаю

Накануне, 12 марта, координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева опубликовала на своей странице в соцсетях официальный ответ администрации Сибая, из которого следует, что УГМК так и не перечислил городе финансовую помощь в размере 200 млн рублей.

Напомним, год назад, в феврале 2019 года глава Башкирии во время встречи с горожанами сообщил, что с руководством УГМК, которому принадлежит Сибайский филиал УГОК, причастный к появлению серного смога, о выделении Сибаю 200 млн рублей до конца 2019 года.

Однако, как следует из ответа, обещанные УГМК средства в городскую казну так и не поступили. При этом в сентябре 2019 года мэрия Сибая заключила с Фондом социальных целевых программ республики контракты на сумму 58 млн рублей. Данный Фонд средства крупных промышленных компаний, работающих в Башкирии, и выделяет их на социальные нужды.

Полученные 58 млн рублей администрация Сибая намерена направить на нескольких объектов, включая новый жилой корпус лагеря «Шифа», капитальный ремонт общежития, подросткового клуба «Ирандык» и спортивного клуба единоборств, а также на центр реабилитации детей-инвалидов и модульную котельную.