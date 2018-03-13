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Увеличился средний размер займа «до зарплаты»
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Увеличился средний размер займа «до зарплаты»

Сегодня, 10:10ЭкономикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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