Убрать фундамент: чем может обернуться ликвидация сельских и городских поселений в РФ

Убрать фундамент: чем может обернуться ликвидация сельских и городских поселений в РФ
Убрать фундамент: чем может обернуться ликвидация сельских и городских поселений в РФ
Сегодня, 18:41ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Весной городские и сельские поселения в России, возможно, будут упразднены, а их полномочия перейдут на более высокий уровень. Эксперты считают, что понравится это далеко не всем.

Весной этого года Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в законодательство о местном самоуправлении — ожидается, что городские и сельские поселения упразднят.

Журналист Андрей Перцев считает, что это одна из самых радикальных реформ последних лет, поскольку немалая часть населения страны утратит возможность избирать главу своего населенного пункта и решать часть бюрократических вопросов на месте. Возможно, острее всего эту реформу воспримут в национальных республиках, где в качестве глав муниципалитетов выступают представители местных влиятельных фамилий.

Если ранее был принят закон об изменениях на региональном уровне, упростив увольнение губернаторов, то сейчас планируется аналогично поступить и с нижним уровнем власти: сельские и городские поселения аннулируют, оставив муниципальный и городской округ, а также муниципальное образование внутри города федерального подчинения. Таким образом должно серьезно сократиться число чиновников и депутатов.

По мнению эксперта, перемены будут ощутимы: у простого населения фактически отберут связь с ближайшим уровнем власти, которая переместится не «на другую планету», но все же довольно далеко — в округа. Замена же местной власти «старостами» пользы не принесет, поскольку конкретной власти у старост нет — это просто посредники. Учитывая, что бюджета у поселений больше не будет, то банальные вопросы по ремонту фонарей и улиц решатся будут вдали от непосредственных проблем.

Логично предположить, что это усилит и без того ощутимые в последние годы миграционные процессы из деревни в город, где живут и реальные представители власти. А это грозит еще большей деградацией сельской местности, что, в конечном счете, скажется на урожайности и ценах на продукты.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Власть
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы