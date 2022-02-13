Лизинговая компания Башкирии за год выделила предпринимателям 781 миллион рублей

Полученное в лизинг оборудование используется в различных промышленных отраслях, при этом за минувший год большая часть поддержки была адресована предпринимателям, обратившимся к таким услугам впервые.

АО «Региональная лизинговая компания РБ» за 2021 год финансово поддержала 65 предпринимателей, причем 50 из них обратились за поддержкой впервые. Общая сумма поддержки составила 781,6 млн руб., а совокупный объем финансирования с 2017 года превысил 3 млрд руб. По словам председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Нияза Фазылова, полученное в лизинг оборудование используется для производства продукции из химсырья, издательской деятельности, станкостроения, металлообработки, производства машин. Наибольшим спросом среди предпринимателей Башкирии в 2021 году пользовалась программа льготного лизинга «Приоритетное производство и поставщики крупнейших заказчиков» — сумма поддержки за минувший год составила более 32 млн руб. Данный продукт предусматривает сумму финансирования от 2,5 до 50 млн руб. на срок до 5 лет и авансовый платеж в размере 15%. Напомним, АО «РЛК РБ» реализует в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» лизинговые программы по льготным ставкам от 6% годовых для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, зарегистрированных на территории как Башкирии, так и других субъектов страны.

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