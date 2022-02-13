Лизинговая компания Башкирии за год выделила предпринимателям 781 миллион рублей

Лизинговая компания Башкирии за год выделила предпринимателям 781 миллион рублей
Лизинговая компания Башкирии за год выделила предпринимателям 781 миллион рублей
Сегодня, 17:29ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Полученное в лизинг оборудование используется в различных промышленных отраслях, при этом за минувший год большая часть поддержки была адресована предпринимателям, обратившимся к таким услугам впервые.

АО «Региональная лизинговая компания РБ» за 2021 год финансово поддержала 65 предпринимателей, причем 50 из них обратились за поддержкой впервые. Общая сумма поддержки составила 781,6 млн руб., а совокупный объем финансирования с 2017 года превысил 3 млрд руб.

По словам председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Нияза Фазылова, полученное в лизинг оборудование используется для производства продукции из химсырья, издательской деятельности, станкостроения, металлообработки, производства машин.

Наибольшим спросом среди предпринимателей Башкирии в 2021 году пользовалась программа льготного лизинга «Приоритетное производство и поставщики крупнейших заказчиков» — сумма поддержки за минувший год составила более 32 млн руб. Данный продукт предусматривает сумму финансирования от 2,5 до 50 млн руб. на срок до 5 лет и авансовый платеж в размере 15%.

Напомним, АО «РЛК РБ» реализует в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» лизинговые программы по льготным ставкам от 6% годовых для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, зарегистрированных на территории как Башкирии, так и других субъектов страны.

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