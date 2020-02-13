В Башкирии за месяц найдено свыше 4 тысяч самозанятых налогоплательщиков
Вчера, 19:21ЭкономикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Налоговая служба отчиталась об этом сегменте своей деятельности.
Региональное управление ФНС по РБ с начала текущего года успела зарегистрировать 4 135 человек в качестве самозанятых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, что особый налоговый режим начал действовать в республике 1 января 2020 года, как и по всей стране. Он касается людей, предоставляющих в частном порядке услуги в том случае, когда их доходы от такой деятельности не превышает сумму в 2,4 млн рублей.
Медиакорсеть раньше подробно рассказывала об этой теме.
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