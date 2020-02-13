В Башкирии увеличат расходы на государственные СМИ и ликвидацию свалок

Сегодня, 13 февраля, министр финансов Башкирии выступала с отчетом об исполнении бюджета республики в 2019 году перед депутатами Госсобрания республики. Наиболее интересной частью встречи чиновницы с народными избранниками стали её ответы на вопросы внимательной аудитории.

Так, по ее словам, в планах минфина РБ выделят больше средств на ликвидацию свалок. Пока же, по итога 2019 года, на данные цели было выделено всего 480 млн рублей, чего, конечно, крайне недостаточно.

Лира Игтисамова уточнила, что сейчас как раз составляются сметы на рекультивацию свалок и ликвидацию отходов на территориях «Уфахимпрома» и Семеновской золотоизвлекательной фабрики.

После таких пояснений депутатами был задан еще один каверзный вопрос – о том, почему на фоне весьма скромных расходов на ликвидацию свалок выделено 662 млн рублей на поддержку государственных СМИ.

По данным издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», Лира Игтисамова призналась, что вместе с коллегами из своего ведомства тоже переживает по этому поводу, но тут же уточнила, что «не надо забывать, что мы должны поддерживать башкирский язык».

По ее словам, на бюджетные средства работает телерадиокомпания «Башкортостан», которая выпускает часть передач на башкирском языке, а также убыточные печатные государственные издания, башкирское издательство «Китап», выходят новостные блоки о жизни Башкирии на федеральных телеканалах «Россия-1», «Россия-24».

Депутат и бывшая глава минфина РБ Рида Субханкулова и вице-спикер парламента Эльвира Аиткулова (к слову, раньше работавшая на БСТ), пояснили, что большая часть бюджетных расходов идет на оплату федеральных тарифов связи.