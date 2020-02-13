США наращивают запасы нефти

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Коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю выросли на 7,5 млн баррелей.
Как сообщают аналитики, за неделю, завершившуюся 7 февраля, запасы нефти в штатах увеличились до 442,5 млн баррелей. Это без учета стратегических запасов, пишет rns.online.
Рост нефтяных запасов неделей ранее составил 3,4 млн баррелей.
Что касается импорта американской нефти, то за последнюю неделю он вырос на 363 000 баррелей в сутки, до 7 млн б/с.
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