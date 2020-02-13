США наращивают запасы нефти

Как сообщают аналитики, за неделю, завершившуюся 7 февраля, запасы нефти в штатах увеличились до 442,5 млн баррелей. Это без учета стратегических запасов, пишет rns.online.

Что касается импорта американской нефти, то за последнюю неделю он вырос на 363 000 баррелей в сутки, до 7 млн б/с.