Мясокомбинат, птицефабрика, бассейн: в районе Башкирии обещают большие перемены

Накануне, 12 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Альшеевском районе республики.

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, маршрут у руководителя республики получился насыщен новостями на перспективу.

Так, студентам местного Аксеновского агропромышленного колледжа представили перспективу трудоустройства на двух солидных предприятиях, которые должны появиться в районе в обозримом будущем.

Один из них – реконструированный мясокомбинат «Альшей-мясо», который теперь принадлежит «Башкирской мясной компании» (входит в группу компаний «Таврос»). Общий объем инвестиций в этот проект ожидается на уровне 384 млн рублей, при этом на комбинате обещают создать 190 рабочих мест.

Вторым большим проектом является строительство птицеводческого комплекса мощностью 106 млн яиц и 130 тысяч тонн бройлера в год от компании «Башкирский бройлер». Его запуск ожидается уже в августе этого года, на работу обещают взять около двух тысяч человек.