«Месторождение штрафов»: УГМК нашел себе новый источник доходов

Сегодня, 13 февраля, стало известно, что ООО «УГМК-Телеком», основным бенефициаром которого является известный бизнесмен Андрей Козицын, заключило госконтракт с Главным управлением дорожного хозяйства Оренбургской области о то, что будет продавать ему кадры фото- и видеоматериалов с камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Примечательно, что ООО «УГМК-Телеком» оказалась единственной компанией, заявившейся на торги и, соответственно, легко выиграла тендер.

Как сообщили наши коллеги из издания 56orb.ru, материалы, ставшие предметом сделки, можно будет впоследствии использовать в качестве оснований для выписки штрафов нарушителям ПДД. За каждое такое «криминальное» фото ООО «УГМК-Телеком» будет получать плату в сумме 180 рублей. В целом до конца мая текущего года оно должно предоставить заказчику 555 тысяч подобных снимков, то есть зафиксировать почти по 50 (и более) нарушений в сутки с каждой камеры, работающей на дорогах Оренбурга и области.

В техзадании прописано, что фотографии должны содержать полную информацию, достаточную для наказания водителя и взыскания с него штрафа. Если же вдруг владелец автомобиля-нарушителя оспорит штраф, такая «карточка» в зачёт госконтракта не пойдет.

Подсчитано, что ООО «УГМК-Телеком» должен получить после реализации контракта почти 100 миллионов рублей. Бюджет Оренбургской области тоже не останется без прибыли и надеется выручить с водителей-нарушителей почти треть миллиарда рублей.

Оренбургские журналисты считают, что вышеупомянутый контракт может обернуться большим скандалом, поскольку, по информации издания novostivolgograda.ru, накануне российское антимонопольное ведомство признало незаконным и потребовало аннулировать аналогичный госконтракт в Волгоградской области. Контролирующее ведомство возмутил закрепленный в контракте «норматив» на количество выявленных нарушений, ставших предметом сделки. К тому же ФАС усмотрела в данном контракте прямое нарушение указаний президента страны Владимира Путина, который на заседании Госсовета подчеркнул, что при установке дорожных камер сбор штрафов не является самоцелью.

Тем не менее оренбургские антимонопольщики пока не усмотрели в свежем контракте нарушений.

Напомним, повышенный интерес жителей Башкирии к делам УГМК связан с тем, что копания имеет непосредственное отношение к экологической катастрофе на Сибайском карьере, будучи владельцем Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината.