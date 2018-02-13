В Башкирии примут законы для реструктуризации кредитов республики

Общая сумма задолженности составляет 8,2 млрд рублей.

В Башкирии депутаты Госсобрания готовы принять допсоглашения к договорам о предоставлении республики кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета республики, заключенных в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов.

Как пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев, речь идет о соглашениях, согласно которым была реструктуризирована до 2024 года задолженность по кредитам в сумме 8,2 млрд руб, которые были предоставлены из федерального бюджета.

Плата за пользование кредитами составит всего 0,1 % годовых, –сказал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В соответствии с действующим законодательством дополнительные соглашения должны быть утверждены региональным законом. В связи с этим и были подготовлены соответствующие семь законопроектов. Рассмотреть их планируется сразу в трех чтениях.

Задолженность будет погашаться следующими долями: в 2018–2019 годах в размере 5 % суммы задолженности ежегодно, в 2020 году – 10 %, в 2021–2024 годах – равными долями по 20 % ежегодно. Реструктуризация позволит снизить нагрузку на бюджет республики.