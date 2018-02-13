Через Башкирию пройдет транспортный коридор из Екатеринбурга в Москву

В настоящее время ведется проработка проекта.

В Башкирии ведется проработка проекта «Создание участка международного транспортного коридора «Центр-Урал» на территории Башкирии». Эта тема вчера, 12 февраля, обсуждалась участниками оперативного совещания под руководством премьер-министра правительства Башкирии Рустэма Марданова, пеосвященному перспективам развития рынка государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

Как отмечается в сообщении на сайте госкомтранса Башкирии, проект предполагается реализовать в рамках федерального направления Москва-Екатеринбург. Для этого планируется построить обход города Бирска с мостовым переходом через реку Белая, обход села Караидель с мостовым переходом через реку Уфа и автомобильную дорогу до границы Свердловской области.

– На сегодняшний день все потоки по направлению Москва-Екатеринбург идут через города Ижевск и Пермь. Маршрут через Бирск и Караидель в перспективе сокращает путь на 170 км. Таким образом, реализация данного проекта позволит направить трафик с федеральных дорог непосредственно на окупаемость нового маршрута, – отметил председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики Тимур Мухаметьянов.