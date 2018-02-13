БМК увеличил реализацию метизов в январе 2018 года

Наибольшую динамику реализации показали сварочная проволока для производства электродов и проволока низкоуглеродистая для железобетонных конструкций, их отгрузки увеличились на 64% и 53% соответственно. Выросли на 48% поставки проволочных гвоздей. На 39% увеличились продажи сварочной легированной проволоки для наплавки и сварки металлоконструкций в машиностроительной отрасли, мостостроении, автопроме. Холоднодеформированная арматура и проволока обыкновенного качества, которые применяются в строительной отрасли, показали рост на 32% и на 26%. Продажи стальных канатов для нефтегазовой промышленности выросли на 16%. Небольшой рост – 2% – пришелся на арматурные пряди, они используются в промышленном и гражданском строительстве.