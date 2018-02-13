«Башнефть» разместила на вторичном рынке бонды на 205 миллионов рублей

Ранее компания выкупила их по оферте.

Нефтяная компания «Башнефть» разместила на вторичном рынке весь объем облигаций 6-й и 8-й серий, выкупленный в рамках оферты, сообщили в пресс-службе компании.

«Башнефть» 12 февраля приобрела у держателей бондов 113 тыс 586 облигаций 6-й серии и 91 тыс 705 облигаций 8-й серии по номинальной стоимости.

В этот же день эмитент принимал заявки на вторичное размещение данных выпусков в объеме до 15 млрд рублей. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, позже он неоднократно повышался.

- Спрос со стороны инвесторов составил свыше 6,2 млрд руб, - сообщили в компании. - Диапазон цены вторичного размещения в ходе сбора заявок был повышен несколько раз. Итоговая цена вторичного размещения составила 101,8% годовых от номинала. Высокий спрос инвесторов подтверждает высокое качество финансовых инструментов «Башнефти», входящей в группу компаний НК «Роснефть».