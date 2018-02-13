Банк УРАЛСИБ вошел в программу льготного кредитования предприятий АПК

Банк УРАЛСИБ вошел в перечень уполномоченных кредитных организаций минсельхоза России, участвующих в реализации механизма льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.

В сентябре 2017 года по итогам заседания координационной комиссии минсельхоза России банк был признан соответствующим заявленным критериям отбора уполномоченных банков.

Между министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписано соглашение о предоставлении банку субсидии на льготное кредитование в очередном финансовом году.

Льготная программа кредитования минсельхоза России предусматривает предоставление агропредприятиям финансирования по ставке не более 5% годовых. Ее участниками могут быть организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Банки-участники льготной программы отбираются на конкурсной основе по таким критериям, как размер уставного капитала, опыт работы на рынке, наличие в продуктовой линейке специальных кредитных продуктов и программ для предприятий АПК, а также ряду других критериев.