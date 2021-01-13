В Башкирии создадут 28 тысяч рабочих мест после реализации инвестпроектов

Напомним, в Башкирии в 2020 году в шесть раз вырос уровень безработицы. Борьба с этой «страшной цифрой» станет приоритетной задачей властей республики в этом году. Премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров рассказал о планах. Так, более пяти тысяч рабочих мест планируется создать на территория особых экономических зон и новых предприятиях. Власти также планируют решить проблему путем субсидирования работодателей в случаях приема на работу людей предпенсионного возраста, выпускников, инвалидов.