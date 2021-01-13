В Башкирии экс-директора МУП «Водоканал» осудят за ущерб на сумму свыше 55 млн рублей

В Башкирии экс-директора МУП «Водоканал» осудят за ущерб на сумму свыше 55 млн рублей

Вчера, 15:43ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Иглинском районе Башкирии осудят 54-летнего бывшего директора МУП «Водоканал». Мужчину обвиняют в растрате имущества предприятия и превышении должностных полномочий.

В ходе следствия было установлено, что в 2016 и 2018 годах мужчина, будучи директором «Водоканала» намеренно заключил невыгодные сделки по заниженной стоимости с двумя застройщиками, которые просили провести водопровод к новостройкам в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки в Иглинском районе. Компания выплатила подрядчикам менее 15 миллионов рублей, хотя реальная стоимость работ составила более 70 миллионов рублей.

Помимо этого, мужчина присвоил служебную технику – дорогой смартфон и мотокультиватор общей стоимостью 110 тысяч рублей. Подсудимый свою вину не признал. В следственном комитете отметили, что сейчас мужчина отбывает срок за совершенные ранее преступления, а именно за присвоение одного миллиона рублей, поступивших компании от граждан.

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