Арбитражный суд Башкирии принял заявление, поданной Федеральной налоговой службой, о признании банкротом главного подрядчика, который собирался достроить мечеть «Ар-Рахим».

Компания «Алтын Курай» имеет сумму задолженности в размере около двух миллионов рублей. Иск рассмотрят 29 января 2021 года. Напомним, ранее Радий Хабиров заявлял, что Башкирия на сегодняшний день не располагает свободными средствами для продолжения строительства мечети «Ар-Рахим», расположенной на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. По предварительным оценкам на её достройку необходимо несколько миллиардов рублей.

