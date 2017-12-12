ВЦИОМ: больше половины россиян уверены, что деньги нужно держать в банке

При этом в начале года процент был ниже – всего 41.
На сайте finoteka.ru сообщается, что к концу этого года граждане перестали применять архаичную модель «сохранить, что имеешь, чтобы бежать с чем есть». Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб уверен, что общество начало взрослеть: все больше людей открывают счета в банке и пользуются другими инструментами, которые предоставляет развитая экономика.
Тем не менее, повседневные расходы стремятся сократить 73% жителей страны, еще 34% считают 2018 год благоприятным для крупных покупок, но средства на них имеют только 3% опрошенных. На этом фоне индекс кредитного доверия в октябре-ноябре достиг своего максимума и составил 30%. Крупные кредиты пока готовы брать только 18% населения, а 51% опрошенных заявили, что не собираются делать покупки, связанные со значительными расходами.