ВЦИОМ: больше половины россиян уверены, что деньги нужно держать в банке

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре этого года провел опрос, который говорит о том, что россияне стали больше доверять банковской системе: 57% респондентов считают, что хранить их нужно именно в финансовых организациях, а не прятать под матрас.

При этом в начале года процент был ниже – всего 41.

На сайте finoteka.ru сообщается, что к концу этого года граждане перестали применять архаичную модель «сохранить, что имеешь, чтобы бежать с чем есть». Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб уверен, что общество начало взрослеть: все больше людей открывают счета в банке и пользуются другими инструментами, которые предоставляет развитая экономика.