В Башкирии решили навести порядок в пассажирских перевозках

Для этого в регионе собираются создать «Центр организации перевозок в РБ».

С предложением создать «Центр организации перевозок в РБ» выступил глава Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов, на оперативном совещании под председательством главы правительства региона Рустэма Марданова.

По мнению Мухаметьянова, создание контролирующего органа регионального значения позволит совершенствовать и оптимизировать систему управления в сфере общественных перевозок.

«Центр организации перевозок» по замыслу чиновников Гостранса должен стать связующим звеном между ведомством и перевозчиками. А основными его функциями станет «поэтапная систематизация организации перевозок пассажиров, в том числе внедрение единых требований к внешнему и внутреннему оформлению транспорта, внедрение систем информирования пассажиров, оборудование автоматическими комплексами контроля и мониторинга, климат-контроля.» Также планируется обязать перевозчиков оборудовать автобусы системой ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, видеонаблюдением и терминалом для безналичной оплаты.