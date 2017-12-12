В Башкирии на госсредства откроют кооператив и купят робота-дояра

Заместитель директора Центра сельскохозяйственного консультирования РБ Ренат Мамаев провел на западе республики обучающие семинары по сельхозпотребкооперации для глав поселений и предпринимателей.

На встрече в Туймазах появились контуры будущего объединения и задачи, которые предстоит решить экспертному совету центра и кооператорам.

– Предостерегу от типичной ошибки, – сообщил Ренат Мамаев. – Не нужно тащить в кооператив людей, имеющих одну буренку на прокорм семьи или пенсионеров. Нас интересуют жизнеспособные хозяйства, продающие не менее 50% произведенной продукции и желающие увеличить прибыль. Создаются кооперативы грантового типа. Это – крупные госвливания до 70 миллионов рублей в соотношении: 40% вносит СПоК (сельскохозяйственный потребительский кооператив - прим.) и 60% – государство (только после года успешной работы) и доходогенерирующие (ДГ) – для объединения ЛПХ, средства можно получить сразу после регистрации.

– Из-за отсутствия доярок мы прекратили и производство, и сбор молока у ЛПХ. Из-за кадрового голода отказались от молока еще два хозяйства района, – говорит директор ООО КХ «Лаклы» (с. Казнаковка, Туймазинский район) Рамиль Асфандияров. – Чтобы не пустовало соседнее поле СПК «Усень», мы смонтировали для него за 600 тысяч рублей систему «электропастух», арендуем его и используем свои пастбища под электронной охраной. У нас 86 голов КРС (откорм), ещё 150 пригоняют личные подсобные хозяйства. По сути, хозяйство стало оператором по выпасу скота. Хотим возродить производство и сбор молока, которое выгоднее откорма в 2 раза, ведь у нас 6-летний опыт работы с ним. Ознакомились с опытом фермы Калужской области, купившей импортного робота-дояра за 4,5 миллиона рублей. Он окупается за полтора года при наличии 170 голов дойного стада. Для работы с ним достаточно одного оператора. Участвовать в СПоК по выпасу скота и сбору молока вместе с нами согласны еще два крупных хозяйства.

– Государство готово выделить вам 3 миллиона рублей (средний размер взноса) на робота, остальные 1,5 миллиона рублей – взносы доходогенерирующего кооператива, – сообщил Ренат Мамаев. – Оборудование ставится на баланс Тюменяковского сельсовета, и вы переводите на его счет амортизационные отчисления (аренда, но не слишком большая) за использование робота. Через полтора года кооператив может выкупить оборудование без права его продажи (оно целевое), а через два года обязан вернуть государству 3 миллиона рублей. Если робот не используется, государство изымет его и передаст другим. При этом все СПоКи в республике войдут в автоматизированную систему учёта. Это нужно, чтобы аренда за робота не «съела» всю прибыль кооператоров. В единой автоматизированной системе учета будет отражён каждый литр произведенного СПоКом молока. Ежегодно надо отправлять отчёт и фото о сохранности оборудования, которое должно быть застраховано от хищения, пожара и т. д.

- У Вас определились три направления – откорм, услуги по выпасу, производство и сбор молока, - сказал Мамаев. - Все они могут быть реализованы. В структуре центра есть экспертный совет и научно-техническое предприятие «Агротек», которому мы дадим «домашнее задание» по организационной поддержке в закупке робота. Начинаем оформлять деловое решение по вашей заявке.

– Получается, уже после частичного взноса нам все равно придется выкупать робота за полную его стоимость? - спросили будущие кооператоры.