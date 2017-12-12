Правительство России выделило 20 миллиардов лучшим регионам

Башкирии в списке нет.

Правительство России выделило 20 млрд руб. 40 регионам, которые достигли наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Как отмечено в документе, один из главных параметров, на которое правительство обращало внимание при принятии решения - «достижение наивысших темпов роста налогового потенциала».