В России прошёл национальный конгресс по модернизации промышленности

В Москве прошёл XV-й национальный конгресс «Модернизация промышленности России», на котором участники обсудили программы развития и помощи бизнес-инициативам в создании и распространении высокотехнологичной продукции. На мероприятии свои предложения озвучила Торгово-промышленная палата России.

Как пояснил глава ТПП Сергей Катырин, пандемия коронавируса сказалась на всех отраслях экономики, в том числе и на промышленности, а потому главной темой прогресса стали индустриализация и технологический прорыв. Как рассказал в программе «Бизнес новость» от РБК глава ТПП России Сергей Катырин, в ходе конгресса участники обсудили программу развития и содействия бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. В этом году ключевой темой конгресса стала индустриализация и технологический прорыв. — Когда правительство в период активной фазы пандемии нарабатывало программу действий по поддержке предпринимательства, каждый из наших комитетов, особенно в промышленной политике, нарабатывал свои предложения, — рассказал Катырин РБК. По его словам, многие предложения вошли в программы действий и восстановления экономики. В частности, выдача сертификатов происхождения для внешнеэкономической деятельности. — Мы через себя пропустили более 100 тысяч предпринимателей, которых мы консультировали по всем вопросам, — рассказал глава ТПП России. — Мы открыли горячие линии по всей стране во всех палатах, мы консультировали бизнес по всем вопросам. Мы организовали диалог представительств министерств, ведомств, агентств. Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин добавил, что озвученные на конгрессе предложения по созданию льгот для развития информационных технологий уже с 2021 года должны сделать отечественную юрисдикцию более привлекательной для развития IT-индустрии. — Мы говорили о создании центров технологического превосходства в тех нишах, где мы могли бы вполне успешно конкурировать с нашими зарубежными партнерами, — пояснил Курочкин. Напомним, национальный конгресс «Модернизация промышленности России» проходит ежегодно и традиционно собирает представителей власти, бизнеса и науки.

