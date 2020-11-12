В России прошёл национальный конгресс по модернизации промышленности

— Мы через себя пропустили более 100 тысяч предпринимателей, которых мы консультировали по всем вопросам, — рассказал глава ТПП России. — Мы открыли горячие линии по всей стране во всех палатах, мы консультировали бизнес по всем вопросам. Мы организовали диалог представительств министерств, ведомств, агентств.