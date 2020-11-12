В России прошёл национальный конгресс по модернизации промышленности

Как пояснил глава ТПП Сергей Катырин, пандемия коронавируса сказалась на всех отраслях экономики, в том числе и на промышленности, а потому главной темой прогресса стали индустриализация и технологический прорыв.
Как рассказал в программе «Бизнес новость» от РБК глава ТПП России Сергей Катырин, в ходе конгресса участники обсудили программу развития и содействия бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. В этом году ключевой темой конгресса стала индустриализация и технологический прорыв.
— Когда правительство в период активной фазы пандемии нарабатывало программу действий по поддержке предпринимательства, каждый из наших комитетов, особенно в промышленной политике, нарабатывал свои предложения, — рассказал Катырин РБК.
По его словам, многие предложения вошли в программы действий и восстановления экономики. В частности, выдача сертификатов происхождения для внешнеэкономической деятельности.
— Мы через себя пропустили более 100 тысяч предпринимателей, которых мы консультировали по всем вопросам, — рассказал глава ТПП России. — Мы открыли горячие линии по всей стране во всех палатах, мы консультировали бизнес по всем вопросам. Мы организовали диалог представительств министерств, ведомств, агентств.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин добавил, что озвученные на конгрессе предложения по созданию льгот для развития информационных технологий уже с 2021 года должны сделать отечественную юрисдикцию более привлекательной для развития IT-индустрии.
— Мы говорили о создании центров технологического превосходства в тех нишах, где мы могли бы вполне успешно конкурировать с нашими зарубежными партнерами, — пояснил Курочкин.
Напомним, национальный конгресс «Модернизация промышленности России» проходит ежегодно и традиционно собирает представителей власти, бизнеса и науки.