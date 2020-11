Пятьдесят процентов управляющих компаний в России игнорирует требования о размещении информации о доходах и расходах в открытом доступе.

По сообщению газеты “Известия”, каждая вторая УК в России не предоставляет информацию о доходов и расходов гражданам. В соответствии с законодательством, управляющие компании должны размещать информацию в открытом доступе в ГИС ЖКХ. При этом из восемнадцати тысяч УК, имеющих лицензию, каждая вторая не выполняет данного требования.

