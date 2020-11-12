Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%

Отметим, что Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян - в частности, в программе «Сельская ипотека», о расширении параметров которой на днях было объявлено. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю – достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.