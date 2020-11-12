Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%

Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%

Вчера, 16:20ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением Правительства РФ продлена до 1 июля 2021 года. С момента старта программы в Республике Башкортостан ею воспользовались более 4 тысяч человек. Они оформили кредиты с господдержкой на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. По программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде. В общем объёме кредитов на покупку квартир в новостройках в Сбербанке доля льготной ипотеки превышает 90%.

«Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей нашей республики — 6 млн рублей, минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% стоимости жилья. Срок кредита — до 20 лет»,поясняет Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Отметим, что Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян - в частности, в программе «Сельская ипотека», о расширении параметров которой на днях было объявлено. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю – достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

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