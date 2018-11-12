В Башкирии меры господдержки получат аграрные учебные заведения и НИИ

Депутаты Курултая РБ рассмотрят на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан», предусматривающий распространение мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства на научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической, образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую переработку.

Председатель госсобрания Константин Толкачев объяснил, что предлагается создать научным и образовательным организациям равные с сельхозпроизводителями условия получения государственной поддержки.

Мера будет способствовать решению проблем содержания материальной базы аграрных колледжей и научных институтов, даст положительный эффект в части повышения качества их научной, производственной и образовательной деятельности.