В Уфе бывшие помещения супермаркетов «Матрица» ушли с молотка за 265 миллионов рублей

Сегодня стало известно о том, что помещения, в которых ранее располагались супермаркеты «Матрица», принадлежавшие фирме-банкроту ООО «Инвест недвижимость». По сообщению издания «РБК-Уфа» восемь помещений (семь в Уфе и одно в городе Октябрьский) были проданы за 265,6 миллионов рублей.
Общая площадь проданных помещений составила почти 7 тысяч квадратных метров. Их и реализовали в ходе вчерашнего аукциона в электронной форме. Новым обладателем площадей стал петербургский предприниматель Сергей Караев, единственный заявитель, который был допущен к торгам.
Напомним, ООО «Инвест недвижимость» признали банкротом по заявлению ПАО «Национальный банк "Траст"» в апреле 2021 года. «Матрица» на протяжении многих лет являлась одним из популярных продуктовых супермаркетов в Уфе и по Башкирии, а также имела в своей сети и гипермаркет на уфимском проспекте Салавата Юлаева.