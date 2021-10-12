В Уфе бывшие помещения супермаркетов «Матрица» ушли с молотка за 265 миллионов рублей

Сегодня стало известно о том, что помещения, в которых ранее располагались супермаркеты «Матрица», принадлежавшие фирме-банкроту ООО «Инвест недвижимость». По сообщению издания «РБК-Уфа» восемь помещений (семь в Уфе и одно в городе Октябрьский) были проданы за 265,6 миллионов рублей.