В Минэкономразвитии рассказали об источнике позитива для российского рынка
По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, обстановка внутри России является главным фактором, который влияет на ситуацию на отечественном рынке.
Рост экономики страны зависит от действий ее руководства. Об этом пишет RNS.
Ждать поддержки извне не приходится. Тендеры для глобальных рынков не сулят России ничего хорошего. Для позитивного развития российского рынка нужно успешное развитие внутри государства, сказал Орешкин.
Глава Минэкономразвития добавил, что фондовому рынку всегда свойственна краткосрочная волатильность. Предсказать как будет развиваться ситуация сегодня, завтра или даже через час не представляется возможным.
Правительству России необходимо проводить такую экономическую политику, которая позволит стране развиваться за счет внутренних источников, подытожил Орешкин.
Напомним, что индекс Московской биржи упал на 2,12% - до 2366,47 пункта, а индекс РТС сократился на 1,69% и составил 1124,08 пункта.