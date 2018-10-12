Башкирское молоко двух марок оказалось зараженным кишечной палочкой

Товары с нарушениями - соответствие обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, микробиологические показатели, в том числе, наличие кишечной палочки, дрожжей, плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке, занимают 20,5 процентов рынка.

В Приволжском федеральном округе Роскачество обнаружило их в трех марках из 16 («Добрая буренка» (Саратовская область), «Свое наше» (Башкирия) и «Ташлинский МПЗ» (Оренбургская область), а в Южном округе – в двух из семи марок («Волжаночка» (Волгоградская область) и «Молочный родник» (Ставропольский край)), в Центральной России еще в трех — «36 копеек» (Москва), «Лакомо» (Орловская область) и «Народное» (Рязанская область).

В частности бактерии кишечной палочки в продукции из Башкирии эксперты обнаружили в молоке «Белое облако» (ПФО, Башкирия) и «Свое наше» (ПФО, Башкирия).