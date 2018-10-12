Башкирское молоко двух марок оказалось зараженным кишечной палочкой
В семи федеральных округах проверили качество 90 разновидностей торговых марок молока по 26 показателям качества и безопасности, сообщают «Вести-Башкортостан».
Товары с нарушениями - соответствие обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, микробиологические показатели, в том числе, наличие кишечной палочки, дрожжей, плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке, занимают 20,5 процентов рынка.
В Приволжском федеральном округе Роскачество обнаружило их в трех марках из 16 («Добрая буренка» (Саратовская область), «Свое наше» (Башкирия) и «Ташлинский МПЗ» (Оренбургская область), а в Южном округе – в двух из семи марок («Волжаночка» (Волгоградская область) и «Молочный родник» (Ставропольский край)), в Центральной России еще в трех — «36 копеек» (Москва), «Лакомо» (Орловская область) и «Народное» (Рязанская область).
В частности бактерии кишечной палочки в продукции из Башкирии эксперты обнаружили в молоке «Белое облако» (ПФО, Башкирия) и «Свое наше» (ПФО, Башкирия).
Лучшим молоком в России стало АО «Большееланское» (СФО, Иркутская область), «Веселая коровка» (УФО, Тюменская область), «Вятушка» (ПФО, Кировская область), «Домашенька» (СФО, Иркутская область), «Коровка из Кореновки» (ЮФО, Краснодарский край), «Летний луг» (ПФО, Оренбургская область), «Любимая чашка» (СФО, Иркутская область), «Майкопское» (ЮФО, Адыгея), «Нижняя Тавда» (УФО, Тюменская область), «НМ» (ПФО, Оренбургская область), «Пестравка» (ПФО, Самарская область), «Первый вкус» (УФО, Челябинская область), «Стожок» (УФО, Пермский край), «Чебаркульское молоко» (УФО, Челябинская область), «ЭГО» (ПФО, Нижегородская область) и «Янта» (СФО, Иркутская область), «Добрая кормилица» (Калининградская область), ОАО «Северодвинск-Молоко» (Архангельская область), ПК «Шекснинский маслозавод» (Вологодская область), «СЛАВМО» (республика Карелия) и Parmalat (Белгородская область).