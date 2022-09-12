Высокий комфорт, премиальные виды. «Первый Трест» объявил старт продаж в доме Consul

Роскошное жильё с камерной атмосферой в самом сердце исторического центра Уфы – для истинных ценителей живописных видов и комфортной жизни!
- Дом Consul – это последняя очередь строительства жилой недвижимости в комплексе «Уфимский Кремль». И благодаря расположению внутри квартала, он идеально подойдёт тем, кто хочет жить в историческом центре, но при этом любит быть вдали от городского шума и суеты, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Кроме того, что это тихий центр города, где в пешей доступности много парков, скверов и исторических достопримечательностей, которыми вы сможете любоваться во время прогулок. Здесь ещё и вся деловая и культурная жизнь города. В пешей доступности: офисы крупнейших компаний, банки, лучшие школы и детские сады, ведущие республиканские ВУЗы, театры и музеи, премиальные супермаркеты, а также спортивная инфраструктура.
- Здесь впечатляет не только внешний вид, ведь архитектура дома Consul отражает авторскую интерпретацию современных стилей в единой концепции. Строгие формы сочетаются с фасадами светлых оттенков и панорамными окнами. Но и наполнение, ведь мы сохранили то, что так полюбили покупатели: комфортное благоустройство двора как для детей, так и для взрослых, стильные и продуманные подъезды с лифтами от уровня подземного паркинга, кладовые для хранения сезонных вещей и систему централизованного кондиционирования. А колясочные и велосипедные, удобство которых высоко оценили спортсмены и молодые родители, здесь будут дополнены специальным отдельным помещением, где жильцы смогут мыть колёса велосипедов, колясок и лапы своих домашних любимцев после приятных прогулок, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
А погулять тут есть, где. Концепция благоустройства дома Consul предполагает создание единого закрытого пространства. На внутренней территории появятся тихие уютные дворы-патио с зонами для отдыха и площадками для самых маленьких. Внутреннее пространство превратится в зеленый оазис благодаря ландшафтному дизайну и всесезонным растениям. Также в непосредственной близости от дома Consul располагается уютный сад имени С. Т. Аксакова, где вы сможете гулять с детьми, читать книжку или просто наслаждаться единением с природой.
Отдельно хочется выделить широкую линейку планировок. Ведь несмотря на то, что большинство современных планировочных решений эргономичны и продуманы до мелочей, сегодня люди покупая квартиру бизнес-класса хотят индивидуальности. У всех свои пожелания к квартире и их невозможно привести к единому знаменателю. Кто-то предпочитает просторную кухню-гостиную, а для кого-то принципиально, чтобы кухня была отдельно, а запах еды не проникал на территорию жилого пространства. Но можно не сомневаться, что в доме Consul каждый найдёт свою идеальную квартиру.
- Создавая дом Consul, мы старались учесть все тренды рынка недвижимости и запросы наших клиентов. Поэтому кроме стандартных для наших жилых комплексов характеристик: современной архитектуры, авторского благоустройства, безопасной территории и высокого уровня комфорта проживания, мы применили гибкий подход к квартирографии. В этом проекте мы продумали планировки так, чтобы покупатели могли без проблем объединять смежные квартиры. Таким образом появляется бОльшая вариативность планировочных решений и любой покупатель сможет выбрать именно тот вариант, который считает оптимальным. Кроме того, мы передаём квартиры со свободной планировкой, что даёт нашим клиентам свободу действий и облегчает ремонт, ведь не нужно разбирать ненужные стены, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Консул – это дом бизнес-класса с камерной атмосферой в самом сердце исторического центра Уфы. Поэтому и планировочные решения воплощают в себе предпочтения на самый взыскательный вкус. Например, застройщик предусмотрел 16 квартир с окном в ванной, что обязательно придётся по вкусу тем, кто мечтает наслаждаться прекрасным видом, нежась в тёплой воде. Кроме того, понравится этот проект и тем, кто любит просторные светлые помещения. В зависимости от этажа вы сможете купить квартиру с высотой потолков от 2,9 до 3,27 м. А панорамные окна в квартирах с увеличенной высотой до 2,2 м, также добавят уюта.
Подводя итог, из особых преимуществ дома Consul можно выделить: престижное расположение и шикарные виды из окна, современную архитектуру и премиальное наполнение ЖК, безопасную и благоустроенную территорию, и конечно развитую инфраструктуру.
Кроме того, всем известно, что покупать квартиру выгоднее всего на старте продаж, ведь именно сейчас самый большой выбор свободных квартир и самые выгодные цены. Ставки по ипотеке на квартиры в доме Consul начинаются от 0,01% на весь срок, что на сегодняшний день является самым выгодным предложением на рынке. А, при пакетном приобретении квартиры, паркинга и кладовки вы можете воспользоваться уникальной программой «Привилегия», размер выгоды по которой рассчитывается индивидуально и зависит от выбранных вами позиций.
Узнать подробнее о проекте дома Consul вы можете на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж, по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1, ул. Энтузиастов, 9.