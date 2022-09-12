Высокий комфорт, премиальные виды. «Первый Трест» объявил старт продаж в доме Consul

- Здесь впечатляет не только внешний вид, ведь архитектура дома Consul отражает авторскую интерпретацию современных стилей в единой концепции. Строгие формы сочетаются с фасадами светлых оттенков и панорамными окнами. Но и наполнение, ведь мы сохранили то, что так полюбили покупатели: комфортное благоустройство двора как для детей, так и для взрослых, стильные и продуманные подъезды с лифтами от уровня подземного паркинга, кладовые для хранения сезонных вещей и систему централизованного кондиционирования. А колясочные и велосипедные, удобство которых высоко оценили спортсмены и молодые родители, здесь будут дополнены специальным отдельным помещением, где жильцы смогут мыть колёса велосипедов, колясок и лапы своих домашних любимцев после приятных прогулок, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».