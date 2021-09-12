Глава сферы ЖКХ в Башкирии придумал, как защитить управляющие компании от банкротства

Глава сферы ЖКХ в Башкирии придумал, как защитить управляющие компании от банкротства
Глава сферы ЖКХ в Башкирии придумал, как защитить управляющие компании от банкротства
Вчера, 12:17ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев на профильном заседании Госсобрания республики заявил о том, что создание единой управляющей компании поможет спасти мелкие управляющие компании от банкротства.

Поводом для такого заявления стал тот факт, что многие управляющие компании, отвечающие за содержание многоквартирных домов, накопили огромные долги ресурсоснабжающими организациями.

В итоге после банкротства компаний они прекращали свое существование, их счета арестовывались, а дома оставались без должного ухода. В ближайшее время это, в частности, может обернуться плохой подготовкой к отопительному сезону.

По задумке Алана Мирзаева, единая управляющая компания могла бы отвечать за финансовые дела всех мелких УК и выделять им по мере необходимости средства со своего счета. Как уточнил портал Ufatime.ru, реализация его предложения может занять около года.

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